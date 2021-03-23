На девяти улицах Рязани из-за аварии отключили воду

23 марта в Рязани на нескольких улицах отключили воду, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина отключения – аварийно-восстановительные работы.

Во вторник с 09:00 до 17:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

- ул. Белякова, д. 11, д. 35.

Во вторник с 09:00 до 18:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

- ул. профессора Никулина, д. 4, д. 6, д. 6 корп. 1, д. 6 корп. 2, д. 10, д. 3;

- ул. Высоковольтная, д. 16 корп. 1, д. 16 корп. 2, д. 16 корп. 3, д. 18, д. 18 корп. 1, д. 18 корп. 2, д. 20, д. 34 корп. 1, д. 34 корп. 2, д. 34 корп. 3;

- ул. Весенняя, д. 9 корп. 1;

- ул. Чкалова, д. 1, д. 1 корп. 1, д. 1 корп. 2, д. 1 корп. 3, д. 1 корп. 4, д. 3.

Во вторник с 09:00 до 15:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

- ул. 1-я Красная;

- ул. 2-я Красная;

- ул. Путевая;

- ул. Гаражная.

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