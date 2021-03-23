Кораблинскую чиновницу за взятки отправили в колонию на 8 лет

Суд признал виновной бывшего начальника управления по экономическому развитию и торговле администрации Кораблинского района виновной в покушении на получение взятки с вымогательством, а также в получении взяток в значительном и крупном размерах.

Следствие и суд установили, что в 2018 году чиновница способствовала продажам квартир в городе Кораблино на аукционах, организованных для закупки жилья для детей-сирот.

После заключения контрактов и перечисления продавцам бюджетных денег за квартиры, женщина получала от них взятки. Общая сумма полученных ею в качестве взяток денег составила 539 тысяч рублей.

Во время предварительного следствия и в суде бывшая чиновница вину в преступных эпизодах не признала, но доказательств, которые собрали следователи Кораблинского МСО СУ СК России по Рязанской области, хватило, чтобы вынести обвинительный приговор – 8 лет 2 месяца лишения свободы с отбыванием в ИК общего режима. В прокуратуре Рязанской области добавили, что суд признал доказательства достаточными благодаря грамотной тактике поддержания государственного обвинения, избранной и.о. прокурора Кораблинского района Алексеем Филипповым.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!