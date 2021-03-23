В семи районах Рязанской области 23 марта отключат электричество.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
23 марта в семи районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:
Сараевский район:
- поселок Красная Вершина — с 09:00 до 17:00.
Сапожковский район:
- село Собчаково — с 09:00 до 17:00.
Шиловский район:
- село Красный Холм — с 09:00 до 17:00.
Спасский район:
- село Новики, село Федотьево, село Ярустово, Казарь, деревня Сумбулово — с 09:00 до 15:00.
Рязанский район:
- село Семкино — с 09:00 до 17:00.
Захаровский район:
- село Попадьино — с 13:00 до 16:00;
- село Захарово — с 09:00 до 13:00.
Старожиловский район:
- поселок Старожилово (улица Денисова) — с 09:00 до 17:00.
В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.
Ранее сообщалось, что на 19 улицах Рязани отключили холодную воду. Причина настолько привычная, что лишний раз не хочется о ней напоминать – аварийно-восстановительные работы на водопроводе (смотреть список улиц).
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