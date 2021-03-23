В семи районах Рязанской области 23 марта отключат электричество. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

23 марта в семи районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Сараевский район:

- поселок Красная Вершина — с 09:00 до 17:00.

Сапожковский район:

- село Собчаково — с 09:00 до 17:00.

Шиловский район:

- село Красный Холм — с 09:00 до 17:00.

Спасский район:

- село Новики, село Федотьево, село Ярустово, Казарь, деревня Сумбулово — с 09:00 до 15:00.

Рязанский район:

- село Семкино — с 09:00 до 17:00.

Захаровский район:

- село Попадьино — с 13:00 до 16:00;

- село Захарово — с 09:00 до 13:00.

Старожиловский район:

- поселок Старожилово (улица Денисова) — с 09:00 до 17:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

Ранее сообщалось, что на 19 улицах Рязани отключили холодную воду. Причина настолько привычная, что лишний раз не хочется о ней напоминать – аварийно-восстановительные работы на водопроводе (смотреть список улиц).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!