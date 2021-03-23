Минздрав опроверг слухи о нехватке в Рязани вакцин от коронавируса

Региональный минздрав опроверг информацию, появившуюся в соцсетях, о нехватке в Рязанской области вакцин против коронавируса.

«Всего в Рязанскую область поступило 44 642 дозы вакцины от коронавируса. Все их распределили по медицинским организациям. В настоящий момент в регионе сорок пунктов вакцинации, половина из них работает в две смены, а также десять мобильных пунктов.

Вакцинировано более 39 тысяч рязанцев, из них полностью завершили вакцинацию 24 405 человек. Вакцина в регионе есть», — заверили чиновники минздрава.

Кроме того, по данным ведомства, до конца месяца ожидается очередная поставка препарата от COVID-19.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!