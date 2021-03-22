Автостанция в Шилове превратилась в «пристань»

Фото: vk.com/shilovo_pro

В поселке Шилово Рязанской области местные жители сфотографировали затопленную талыми водами площадь перед автостанцией. Там же, но правее относительно точки съемки, находится железнодорожный вокзал. Так, огромной лужей, больше походящей на пруд, районный центр встречает приезжающих.

Улица, на которой разлилось «море», так и называется – Вокзальная. Местная администрация располагается неподалеку, в паре сотен метров.

В соцсетях многие местные жители отнеслись к ситуации с юмором и подметили: «Больше похоже на пристань» или «Вы что-то путаете, это же речной вокзал!». Конечно, не обошлось и без сравнений с Венецией. Одна запись в группе «Подслушано Шилово» появилась 21 марта, другая - 19-го.