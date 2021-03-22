Рязанские молодогвардейцы реализуют мероприятия в рамках направления «Добро в действии»

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В рамках направления молодогвардейцы провели ряд мероприятий, в частности передали воспитанникам ГБУ РО «Комплексного центра социального обслуживания населения «Семья» билеты в кино на мультфильм «Том и Джерри», а также направили необходимые вещи для воспитанников МБОУ «Школа-интернат» и провели для детей мастер-класс по рисованию.

«Современная жизнь диктует свои правила. К сожалению, в жизни многих людей утвердился принцип «сам по себе». Когда человек живет по такому принципу, его волнуют только свои вопросы, других для него не существует.В наше время важно помнить, что каждый человек проходит сложный период, когда ему требуется поддержка и понимание, а порой достаточно одного слова», — поделился и.о. руководителя Вячеслав Поскребышев.

Работа в рамках направления «Добро в действии» началась в июне 2020 года, основной целью которого является благополучие человека.