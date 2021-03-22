Активисты сигнализируют о рекордном числе ям на дорогах Рязани. Фото: ОНФ

Общественные активисты провели рейд по дорогам Рязани с «колобашкой». Так назвали брусок, размеры которого повторяют предельные размеры дефектов дорожного полотна по ГОСТу. Там, где он утопает в яме, проезжая часть находится в ненормативном состоянии.

В некоторых выбоинах колобашек поместилось бы с десяток.

«В рамках рейда были проинспектированы участки дорог на улицах Новоселов, Зубковой, Советской Армии, Электрозаводской, 9-я Линия, Северной окружной дороге, путепровод, ведущий в микрорайон Приокский», - сообщает ОНФ.

Организация сигнализирует о рекордном количестве ненормативных участков, испещренных ямами и трещинами, с выраженной колейностью. По итогам своего мониторинга активисты направили чиновникам список мест, за которые, по их мнению, властям стоит взяться в первую очередь.