«Добрый театр» приобщил юных рязанцев и представителей старшего поколения к театральному искусству

Фото: РОО "Единая Россия".

Одну из площадок для проведения акции «Добрый театр» предоставил Рязанский театр кукол. Учреждение является активным участником партийного проекта «Культура малой Родины». Постановки по мотивам любимых сказок посмотрели дети из многодетных и малообеспеченных семей. Представителям старшего поколения показали спектакли «Женитьба» и «Король-Олень».

«Акция «Добрый театр» в этом году проводится в первый раз, и сразу же нашла положительный отклик у жителей Рязанской области. В ней приняли участие более 800 человек. Мероприятия организованы как в областном центре, так и во многих муниципалитетах региона», – уточнила председатель регионального совета сторонников «Единой России», депутат областного законодательного собрания Татьяна Панфилова.

Она побывала на одном из спектаклей в театре кукол, пообщалась с директором учреждения Константином Кирилловым, вместе с родителями и детьми осмотрела экспозицию музея.

По словам рязанки Ирины Старостиной, ее сыну Никите очень нравится приходить в Рязанский театр кукол. «Всегда стараемся посещать любимые постановки. Очень рады, что благодаря акции «Добрый театр» снова появилась возможность побывать здесь», – поделилась молодая мама.

Для детей с ограниченными возможностями здоровья творческий коллектив учреждения культуры подготовил 7 видеороликов с онлайн мастер-классами, которые показали в Центре образования «Дистанционные технологии». «Им тоже хочется многому научиться, и то, что сделали для них артисты – это здорово. Они показали юным рязанцам как дома сделать куклы, организовать теневой театр, рассказали о театральном мастерстве. Ребята были в восторге», – поделилась председатель регионального совета сторонников.

Константин Кириллов рассказал, что театр кукол уже несколько лет реализует благотворительную программу. «Мы много сотрудничаем с социальными центрами, детскими домами, школами-интернатами, многодетными семьями. В период пандемии, когда были на дистанционном режиме, активно работали в онлайн-формате, подготовили мастер-классы, – добавил директор учреждения культуры. – Когда к нам поступают предложения от сторонников партии «Единая Россия» мы всегда их поддерживаем и включаемся в совместную работу».

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