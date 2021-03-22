В возбуждении дела отказано – история с трупом рязанца, завернутого в пакеты завершена

Следственный комитет России по Рязанской области не стал возбуждать уголовное дело, по факту обнаружения в январе этого года у мусорных контейнеров на улице Быстрецкой в Рязани трупа пожилого человека, плотно завернутого в пакеты.

Как сообщили «Комсомольской правде» в ведомстве, его смерть не носит криминальный характер. Это подтвердили многочисленные экспертизы.

Личность скончавшегося установить не удалось из-за гнилостных изменений. Предположительно мужчине было около 80-ти лет.

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Следственный комитет продолжает проверку, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося (подробности).