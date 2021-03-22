В Рязанской области заметно возросло количество учебных заведений, где зафиксирован COVID-19

Оперативная группа Правительства Рязанской области сообщает, что по состоянию на 22 марта в связи с регистрацией случаев заболевания COVID-19 противоэпидемические мероприятия проводятся в 29 образовательных учреждениях региона: семи детских садиках, 16 школах, двух ссузах и четырех вузах.
Отметим, что неделю назад в списке было всего 16 образовательных учреждений: ни одного детского садика, 11 школ, три ссуза и два вуза.
К сожалению, можно говорить о негативных тенденциях в распространении вируса за минувшую неделю.
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