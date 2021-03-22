Потерявшую в пожаре родителей и братьев юную рязанку выписали

Из Областной детской клинической больницы в Рязани выписали девочку, потерявшую всю семью в декабрьском пожаре.

Из Областной детской клинической больницы в Рязани выписали девочку, потерявшую всю семью - родителей и двух братьев - в декабрьском пожаре. Восьмилетняя Варвара тоже была на грани жизни и смерти, но ее удалось спасти благодаря сотрудникам МЧС и врачам.

Напомним, частный дом на улице Рязанской (Никуличи) вспыхнул ранним утром 29 декабря 2020 года. Тогда погибли двое взрослых и двое детей – мальчики 1 и 10 лет отроду.

Трагедия произошла 29 декабря 2020 года в рязанских Никуличах.

«Когда мы вошли в помещение, увидели, что Варвара лежит лицом вниз. Возможно, это помогло спастись от фатального отравления продуктами горения. Когда я взял ее на руки, она захрипела. Я надел на девочку спасательное устройство и вынес на улицу», - рассказывает пожарный Игорь Клюев.

Спаситель добавил, что первую помощь ребенку оказал его коллега Сергей Коробков. Дальше дело было за врачами:

«Первые две недели после поступления в больницу Варвара не разговаривала, сыграли роль сильный стресс и поражение центральной нервной системы. Кроме того, большой участок [тела] был поражен ожогами», - цитирует пресс-служба областного минздрава главврача ОДКБ Инну Лебедеву.

По словам Лебедевой, Варваре сделали пересадку кожи, провели длительный курс лечения и реабилитацию.

«Мы гордимся результатами лечения – Варя уходит от нас на своих ногах, она подвижна, активна и, как любой ребенок, любознательна», - заявила главврач ОДКБ.

Воспитывать Варвару будет ее бабушка, которая уже оформила опеку. И.о. начальника ГУ МЧС по Рязанской области Александр Савуков поздравил девочку с выпиской, пообещав помогать и дальше.

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Это случилось чуть раньше описанного случая - в ноябре 2020-го. Ход расследования взял под личный контроль руководитель СК РФ по Рязанской области Владимир Никешкин (подробнее).

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