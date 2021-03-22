«Единая Россия» проводит широкое общественное обсуждение законопроекта о занятости по всей стране. 18 марта в партийной дискуссии приняли участие минтруд, главы регионов и профсоюзов. Итоги обсуждения будут отражены в поправках ко второму чтению документа, которое состоится в апреле.

Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак отметил, что работу центров занятости необходимо модернизировать. Они должны стать удобными клиентоориентированными учреждениями.

Речь идет о создании цифровой службы занятости населения – в том числе с помощью портала «Работа в России». Все работодатели с численностью сотрудников более 25 человек будут обязаны размещать на портале информацию о своих вакансиях, потребностях в работниках и условиях их привлечения, а также о специальных местах для инвалидов.

В планах – создать крупнейший национальный банк вакансий, где будут собраны предложения от работодателей из всех регионов.

«Полагаю, что в дальнейшем возможности портала «Работа в России» надо расширять. Чтобы с его помощью можно было подавать заявления на обучение, подтверждать подлинность образовательных дипломов, проходить видеоинтервью», – считает Андрей Турчак.

Он предложил расширить и категории тех, кому требуется помощь с поиском работы. В первую очередь, речь идет об инвалидах. Работодатели будут получать налоговые льготы только по факту их найма. Это исключит любые манипуляции при оформлении людей с ОВЗ.

В число тех, кто испытывает трудности в поиске работы, нужно включить и выпускников вузов в возрасте до 25 лет. Так они смогут получать и региональные меры поддержки, например, возможность временной занятости.

Еще одна инициатива «Единой России» предлагает сохранять выплаты официальным безработным в период профобучения. Это даст дополнительную поддержку гражданам, которые стоят на учете в службах занятости, и повысит их мотивацию к обучению.

Услуги служб занятости нужно предоставлять и самозанятым, считают в партии. Сейчас это не предусмотрено в законе.

Помимо этого, должна появиться возможность заверять электронное обращение в службу занятости простой цифровой подписью. Инициативу поддерживают в Минтруда и уверены, что предоставление услуг центров занятости должно осуществляться в том числе в электронной форме и быть максимально простым для граждан.

Руководитель фракции «Единой России» в Рязанской областной Думе Татьяна Панфилова рассказала, что обсуждение законопроекта о занятости в региональном парламенте состоится на следующей неделе.

Она напомнила, что депутат Государственной Думы, председатель Рязанской областной организации профсоюза работников народного образования и науки Елена Митина провела ряд тематических совещаний с руководителями отраслевых профсоюзных организаций региона.

«Вопросы трудоустройства граждан находятся на контроле у депутатов Рязанской областной Думы. Нередко с этой проблемой к нам обращаются жители в ходе личных приемов», – отметила Татьяна Панфилова.

Напомним, 18 февраля 2021 года «Единая Россия» внесла в Госдуму поправки в закон о занятости. Законопроект предполагает передачу полномочий региональных центров занятости на федеральный уровень и позволяет обеспечить работой прежде всего россиян, а не трудовых мигрантов. Поправки также закрепляют лучшие практики, сложившиеся в период пандемии – в первую очередь, речь идет о развитии онлайн-сервисов.

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