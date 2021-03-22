Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Рязань
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Рязань
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Рязань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия22 марта 2021 11:31

Чудом обошлось без погибших – серьезное ДТП в Ряжском районе

Лоб в лоб столкнулись Audi и Chevrolet
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий

Фото с места ДТП.

В субботу, 20 марта, серьезное ДТП произошло на автодороге Рязань – Ряжск – Александро-Невский в Ряжском районе. Примерно в девять часов вечера 28-летний местный житель, управляя автомобилем Audi, выехла на полосу встречного движения (информация предварительная), где врезался в автомобиль Chevrolet. В результате происшествия водители получили травмы и были госпитализированы.

По факту ДТП в настоящее время проводится проверка.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Рязани в ямах и лужах улицы Семчинской застрял автобус №17

Инцидент с общественным транспортом произошел вечером в пятницу, 19 марта (подробности).

ДТПНовости Рязани