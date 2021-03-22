Чудом обошлось без погибших – серьезное ДТП в Ряжском районе

Фото с места ДТП.
В субботу, 20 марта, серьезное ДТП произошло на автодороге Рязань – Ряжск – Александро-Невский в Ряжском районе. Примерно в девять часов вечера 28-летний местный житель, управляя автомобилем Audi, выехла на полосу встречного движения (информация предварительная), где врезался в автомобиль Chevrolet. В результате происшествия водители получили травмы и были госпитализированы.
По факту ДТП в настоящее время проводится проверка.
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