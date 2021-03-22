Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Рязань
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Рязань
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Рязань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-1922 марта 2021 11:22

Третьи сутки без смертей – все о COVID-19 в Рязанской области на 22 марта

Оперативная группа опубликовала свежую сводку
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий

В понедельник, 22 марта, в Рязанской области выявили 58 новых случаев COVID-19. Таким образом, с начала пандемии заболевание подтвердилось у 25 815 рязанцев.

Поправились за сутки 48 человек. Общее количество выздоровевших – 23 867 человек. Ежедневное количество заболевших по-прежнему превышает количество поправившихся.

Уже третьи сутки, согласно официальной статистике, в регионе не фиксируются новые смертельные случаи. В списке жертв по-прежнему 339 рязанцев.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Рязанской области заметно возросло количество учебных заведений, где зафиксирован COVID-19

Коронавирус снова вернулся в детские садики (подробности).

Коронавирус в Рязани