Третьи сутки без смертей – все о COVID-19 в Рязанской области на 22 марта

В понедельник, 22 марта, в Рязанской области выявили 58 новых случаев COVID-19. Таким образом, с начала пандемии заболевание подтвердилось у 25 815 рязанцев.

Поправились за сутки 48 человек. Общее количество выздоровевших – 23 867 человек. Ежедневное количество заболевших по-прежнему превышает количество поправившихся.

Уже третьи сутки, согласно официальной статистике, в регионе не фиксируются новые смертельные случаи. В списке жертв по-прежнему 339 рязанцев.

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