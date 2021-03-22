Посылка в ИК-2: в батончиках «Паркур» оперативники нашли сотовые телефоны.

Оперативники рязанского УФСИН пресекли попытку передачи запрещенных предметов в ИК-2 (строгий режим в поселке Ворошиловка – Ред.).

Во время проверки оперативной информации при досмотре почтовой посылки в кондитерских батончиках «Паркур» обнаружили шесть сотовых телефонов и шесть зарядных устройств с разъемом микро-USB. Все конфеты были упакованы заводским способом.

Ранее судимый гражданин пытался доставить в рязанскую колонию запрещенные предметы.

Выяснилось, что отправитель посылки – ранее судимый житель Пермского края. Запрещенные предметы он адресовал 41-летнему осужденному.

Посылка в рязанскую колонию попала из Пермского края.

Ранее в колонию строгого режима в Клекотках Скопинского района в мешках из-под гречки пытались провести 18 сотовых телефонов. Заключенного, спрятавшего запрещенные предметы, поместили в ШИЗО (читать подробнее с фото).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!