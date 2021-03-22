В Рязани расследовали новую аферу в туристическом бизнесе

32-летняя жительница Рязани предстанет перед судом по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Будучи учредителем ИП, она продавала землякам туристические путевки, но свои обязательства не исполняла.

«Женщина сообщала клиентам заведомо ложные сведения о вылете, а также о времени и месте получения туристической путевки и сопутствующих документов», - сообщает пресс-служба областного УМВД.

По данным полиции, от действий аферистки пострадали девять жителей Рязанской области. Совокупно ущерб оценивается в 1,5 млн рублей.

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