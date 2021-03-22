Роспотребнадзор оценил качество школьного образования в Рязанской области

Роспотребнадзор поместил Рязанскую область на 29 место в России по качеству школьного образования. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Роспотребнадзор поместил Рязанскую область на 29 место в России по качеству образования. Для оценки использовалось больше десятка показателей, объединенных в три группы: результаты обучения школьников, практикоориентированность и управление системой школьного образования.

В результате лучше всего у Рязанской области обстоит дело с поступлением выпускников 11 классов в вузы, расположенные здесь же (17 место), и технической готовностью региона к ЕГЭ-2020 (10 место).

Довольно низко Роспотребнадзор оценил достоверность результатов всероссийских проверочных работ (с учетом ЕГЭ) и основного госэкзамена за 2019 год. Тут Рязанская область оказалась на 60 месте. Еще ниже (на 66-м) регион по качеству анализа результатов ЕГЭ-2020 в соответствии с требованиями Рособрнадзора.

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