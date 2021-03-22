В мэрии объяснили, почему в Рязани редко ходят маршрутки, а салоны забиты

Рязанцы продолжают жаловаться на работу маршруток. Фото: Александр КАРАВАЕВ

Рязанка пожаловалась в администрацию города, что не может утром уехать на работу с остановки «кинотеатр Октябрь», и получила рекомендацию – пересесть на муниципальные автобусы и троллейбусы.

— На этой остановке вообще не реально сесть. Почти все [маршрутки] мимо идут. Я сейчас хожу на одну из конечных - ул. Зубковой. Там еще возможно втиснуться. По всему городу такая же обстановка, — сообщила женщина «Комсомолке» и предоставила ответ администрации Рязани.

«2, 3 и 11 марта управление транспорта провело мониторинг работы от на остановке "кинотеатр "Октябрь" в направлении центра с 07:00 до 09:00. Мониторинг выявил повышенную наполняемость салонов коммерческих автобусов №№32, 33, 34, 53, 62», - говорится в сообщении.

Кроме того, власти напомнили, что нарушителей, которые отклоняются от графика, накажут, у них отберут свидетельства на право заниматься перевозками.

«Следует отметить, что к увеличению интервалов движения и превышению наполняемости салонов также приводят транспортные заторы, вызванные неблагоприятными дорожными условиями, и ДТП, что дополнительно сказывается на нагрузке на общественный транспорт», - уточняет и.о. управления транспорта Ирина Черноусова и предлагает воспользоваться муниципальными автобусами и троллейбусами.

«Одновременно сообщаем, что результаты мониторинга показали незначительную загруженность муниципального общественного транспорта, особенно троллейбусов. В связи с чем рекомендуем гражданами рассмотреть возможность "осуществления неограниченного количества поездок" с использованием проездных билетов. Их стоимость составляет - 1100 рублей (на один вид транспорта) и 1600 рублей (на два вида – автобус и троллейбус)».

Ранее Владимир Бурмистров объяснил, почему маршруток в городе стало меньше. Он возложил вину на коммерческих перевозчиков и назвал особо «отличившихся» (читать подробнее).

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