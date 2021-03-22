Две недели в небе над Рязанью можно наблюдать полет МКС. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Рязанской области начался сезон вечерней видимости Международной космической станции (МКС), сообщается в группе любителей астрономии «Меридиан 39».

«Медленно плывущую по небу МКС трудно не заметить даже на засвеченном городском небе. Станция движется в направлении с запада на восток, а длительность ее пролета через все небо составляет приблизительно пять минут. Сезон вечерней видимости МКС продлится около двух недель».

Как увидеть МКС, рассказано в группе «Мередиан 39».

А несколько дней назад рязанцы впервые за десять лет наблюдали снежную грозу. В восточной половине города был разряд молнии, а потом раскат грома (читать подробнее).

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