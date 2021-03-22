Дымящийся автобус в центре Рязани попал на видео. Фото: RZN_Life.

Днем 21 марта на Первомайском проспекте на видео попал дымящийся автобус. Судя по кадрам, белый дым шел из выхлопной трубы.

«Очень печально смотреть на наш общественный транспорт в Рязани. Могу ошибаться, но это случаем ни один из тех автобусов что отдала Рязани Москва?» - спрашивает анонимный подписчик в RZN_Life.

В комментариях рязанцы предположили, что автобус ехал, видимо, с пункта технического осмотра, но прошел по новым правилам.

В администрации Рязани пообещали, что в понедельник 22 марта специалисты управления транспорта свяжутся с МУП УРТ и выяснят точные причины. Предварительно, в автобусе неисправна топливная система, «но это не критично».

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