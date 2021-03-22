Приказ генерала: рязанские десантники забросали дорогу грудами снега. Фото: ПУВР.

Воскресным днем 21 марта курсанты Рязанского училища ВДВ раскидали сугробы на улице Военных Автомобилистов по дороге. Гневные сообщения по этому поводу появились в одном из рязанских пабликов.

«Разве так можно? На проезжую часть накидали снега, да столько, что приходится объезжать по встречной полосе. На вопрос, зачем так делать, ответили: "Приказ генерала". Рязань - столица ВДВ», - говорится в сообщении.

В комментариях подписчики справедливо указали, что курсанты в общем-то не виноваты — им приказали – они выполняют — все претензии к командованию.

Ранее сообщалось, что чиновники Рязани не могут найти в микрорайоне Олимпийский груды складированного снега. Местные жители показывают фотографии, а власти все рано не видят (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!