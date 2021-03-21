МХК «Рязань-ВДВ» победил 21 марта и вышел в очередной этап Кубка регионов

Семен Родыгин забросил важнейшую в психологическом плане шайбу. Фото: Павел АВЕРИН

В пятый раз в рамках плей-офф НМХЛ встречались 21 марта «Рязань-ВДВ» и «Брянск». Счет в серии был 2:2, а на кону стоял выход в четвертьфинал Кубка регионов.

Совсем юные болельщики заполнили трибуны. Фото: Павел АВЕРИН

К девятой минуте счет был уже 3:0, в придачу на 12-ой минуте хозяева льда реализовали большинство. Команды ушли на перерыв при цифрах на табло 5:1. Отметим, что брянец Артем Россохатский «подсластил пилюлю», забросив за три секунды до сирены с отрицательного угла – шайба от плеча Архангельского оказалась в сетке.

Результат после второго периода 6:2 также не позволял сомневаться в победе подопечных Алексея Храмцова. В третьем периоде «Брянск» подсократил отставание, но «десантники» дожали соперников – 8:4.

Гости не давали "замерзнуть" Архангельскому. Фото: Павел АВЕРИН

Напомним, что рязанцы могли все решить еще в Брянске, когда одержали победу в третьем матче серии.

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