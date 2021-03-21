Российский актер Денис Варенов трудоустроился в рязанский драмтеатр

Денис Варенов извесен по роли в сериале "Морозова". Фото: "Кинопоиск".

43-летний российский актер Денис Варенов, известный по сериалам «След», «Кухня», «Склифосовский» и «Карпов», трудоустроился в рязанский драмтеатр. Об этом сообщает пресс-служба учреждения культуры.

«Денис Варенов родился в Москве, в 2000 году окончил ВГИК. Служил в театре «Международная чеховская лаборатория». Работал под руководством известного режиссера Виктора Гульченко, играл в составе антрепризных театральных проектов», - сообщили в театре.

По данным портала «Кинопоиск», за свою карьеру Варенов участвовал в съемках 40 художественных фильмов и сериалов.

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