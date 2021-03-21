Андрей Макаров: Самый лучший контроль – это люди

Фото: "Единая Россия".

19 марта депутат Государственной Думы от Рязанской области, член фракции «Единой России» в нижней палате парламента, председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров провел брифинг для региональных и муниципальных журналистов. Он прошел в очно-дистанционном формате.

Один из первых вопросов, заданных Андрею Макарову, касался вакцинации от COVID-19. «Я сделал прививку уже давно, как и члены моей семьи. Вакцинация очень важна. При этом считаю бессмысленным убеждать кого-то в ее необходимости. Каждый должен решать сам, чувствуя ответственность не только за себя, но и за тех, кто находится рядом, за своих близких», – отметил парламентарий.

По его словам, борьба с пандемией потребовала очень серьезных усилий. Регионы получили беспрецедентную поддержку государства – более триллиона рублей только в 2020 году. Главной задачей было создать механизм, позволяющий очень быстро доводить деньги до конкретного человека. Это удалось сделать.

Также в ходе встречи речь шла о реализации национальных проектов, в том числе развитии здравоохранения и модернизации первичного звена, совершенствовании системы водоснабжения и водоотведения в рамках программы «Чистая вода», строительстве и ремонте дорог, дворовых территорий.

«Я представляю Рязанскую область и людей в высшем законодательном органе. Моя обязанность, чтобы все социальные обязательства выполнялись. Все пять лет я старался финансово обеспечить те задачи, о которых говорили и власть, и люди. Для меня было важно, чтобы средства на крайне необходимые региону объекты были выделены и эффективно расходовались», – сказал Андрей Макаров.

Под контролем члена фракции «Единая Россия» в Госдуме находилось строительство детского сада на 290 мест в Дашково-Песочне, физкультурно-оздоровительного комплекса в Старожилове – обращения о содействии в возведении этих объектов поступили к нему в ходе личных приемов. Раньше запланированных сроков удалось привлечь финансирование и приступить к возведению школы в Сасове, продолжается строительство нового корпуса онкодиспансера.

Особое внимание Андрей Макаров обратил на важность прямого диалога с гражданами. Как пример участия жителей и контроля с их стороны он привел программу благоустройства дворов, в которой рязанцы участвовали своими деньгами. По поручению президента эта программа будет продолжена, но первым делом надо спросить у людей: с чего начинать, что самое главное, уверен парламентарий от Рязанской области. В 2021 году в рамках проекта «Единой России» «Городская среда» и национального проекта «Жилье и городская среда» будет благоустроено 20 общественных пространств и 15 дворовых территорий.

«Мы правильно говорим – депутатский контроль нужен и важен. Но самый лучший контроль – это люди, для которых строится садик, школа или дорога. Любая жалоба властью должна приниматься с благодарностью как средство улучшить свою работу! – считает депутат Госдумы.

Андрей Макаров рассказал о том, что регионы получили самостоятельные источники на ремонт дорог. По мнению парламентария, теперь люди должны увидеть результат, то есть качественные дороги.

В рамках депутатского контроля на этой неделе во всех округах областного центра были обследованы 100 гарантийных участков дорог, отремонтированных по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Качество дорожного полотна в Железнодорожном, Октябрьском, Московском и Советском районах проверили и оценили члены фракции «Единой России» в Рязанской городской Думе.

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