В Рязани на улице Советской Армии загорелась квартира

Фото: rzn_life.

21 марта загорелась квартира, расположенная на шестом этаже девятиэтажки по адресу: улица Советской Армии, 17. Информация об этом появилась в группе rzn_life в Instagram.

«Официальной информации о ситуации на месте пожара и пострадавших - пока нет», - написано в сообщении.

По словам очевидцев пожар произошел в квартире, расположенной на первом этаже. На месте ЧП работают сотрудники ГУ МЧС и полиции. Территория оцеплена.

Напомним, это уже второй за сутки пожар в многоквартирном доме в Рязанской области. Поздно вечером 20 марта загорелась пятиэтажка в поселке Лесной Шиловского района. В результате ЧП пострадала 75-летняя жительница дома.

Фото: Марина Селезнева.

Фото: Марина Селезнева.

Фото: Марина Селезнева.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!