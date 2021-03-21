На Московском шоссе в Рязани произошло ДТП с иномаркой

Фото: ПУВР.

21 марта на Московском шоссе напротив ТРЦ «Премьер» произошло дорожно-транспортное происшествие. Фотография с последствиями аварии была опубликована в группе «Подслушано у водителей Рязани» в «ВКонтакте».

На снимке видно, как разбитый автомобиль Ford черного цвета стоит поперек проезжей части. При этом других участников аварии в кадре нет. Судя по оставленным под постом комментариям, ДТП произошло из-за того, что иномарка врезалась в отбойник, расположенный по центру дороги.

Официальная информация уточняется.

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