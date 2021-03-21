В Рязанской области выявлено 60 новых случаев COVID-19

В субботу, 20 марта, в Рязанской области выявлено еще 60 новых случаев заболевания COVID-19. Таким образом, с начала пандемии коронавирусная инфекция подтвердилась у 25757 человек. Выздоровели за сутки 51 пациент. При этом темп прироста заболевших, по данным регионального оперштаба, составил 0,2%.

Статистика смертей, вызванных осложнениями COVID-19, официально за сутки не изменилась. Умерших от коронавируса по-прежнему 339 человек.

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