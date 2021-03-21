В центре Рязани лихач едва не сбил женщину на переходе

Фото: ПУВР.

21 марта в группе «Подслушано у водителей Рязани» опубликовали запись видеорегестратора, на которой запечатлено грубое нарушение ПДД.

На кадрах видно, как женщина переходя дорогу по пешеходному переходу, чуть не оказывается под колесами «ВАЗ 2114». В то время, как одни участники дорожного движения, как и положено пропускали даму, водитель «четырнадцатой» пронесся мимо даже не пытаясь притормозить.

«Вот так, в легкую, могут закатать на пешеходном переходе если не смотреть по сторонам», - написал автор видеоролика.

И действительно, от несчастного случая женщину спасла только ее внимательность - она вовремя увидела несущийся по встречной полосе автомобиль.

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