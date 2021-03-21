Андрей Макаров: Очень важно, что социальные программы, определенные главой государства, в регионе реализуются несмотря на пандемию

Фото: "Единая Россия".

«Регион получает из федерального бюджета беспрецедентные средства. Мы строим очень важные для рязанцев объекты. Все это благодаря вашей работе в Государственной Думе и взаимодействию с правительством РФ. За последние время введены в строй современная БСМП, которая очень помогла нам в сложный период борьбы с COVID-19, детский сад на 290 мест в Дашково-Песочне в Рязани, спортивные объекты», – сказал губернатор Николай Любимов во время встречи с .

В свою очередь депутат от Рязанской области поблагодарил губернатора за первоочередное внимание к тем объектам, о которых его просили люди в ходе личных приемов граждан. «Большие средства поступают сегодня в регионы благодаря решению президента РФ. И очень важно, что социальные программы, определенные главой государства, в Рязанской области реализуются, несмотря на пандемию», – сказал губернатор Николай Любимов во время встречи с депутатом Госдумы Андреем Макаровым.

Также в ходе встречи обсуждалась вопросы, связанные с реализацией национальных проектов. Прежде всего, речь шла о развитии здравоохранения. По словам Андрея Макарова, поддержка этой сферы в регионе увеличилась более чем в 20 раз.

В ходе рабочей поездки Андрей Макаров совместно с губернатором ознакомились с ходом строительства основного корпуса онкодиспансера. «Диспансер будет оснащен самым современным оборудованием, а самое главное, позволит пациентам получать качественную медпомощь, здесь, в Рязанской области», – отметил Николай Любимов.

Андрей Макаров подчеркнул, что особое внимание всех региональных ведомств необходимо обратить на эффективность расходования бюджетных средств. «Знаю, что вы давали специальное поручение и сроки на исправление ситуации с качеством дорог. Я проехал по городу и говорю, что поручение не выполняется», – высказал он свое мнение.

Николай Любимов заверил, что реакция на это будет крайне жесткая.

На совещании с членами правительства и партактивом «Единой России» обсуждались вопросы подготовки регионального бюджета на предстоящий трехлетний период, эффективного использования средств, а также потребности региона в необходимом софинансировании из федерального бюджета по конкретным отраслям.

По мнению секретаря регионального отделения, от этого во многом зависят результаты выполнения национальных целей, реализации всех социально значимых программ.

«Андрей Михайлович очень много сделал для Рязанской области и для того, чтобы самые насущные проблемы региона и его жителей эффективно и оперативно решались. Он самым активным образом принимает участие в такой работе, находится в постоянном и очень плотном взаимодействии с людьми», – поблагодарил Николай Любимов Андрея Макарова за большую поддержку региона.

По словам Губернатора, необходимо максимально эффективно воспользоваться предоставленными инструментами. «В федеральном бюджете заложена мощная поддержка регионам. Для Рязанской области – это беспрецедентный объем помощи, – сказал он. – Дополнительные средства дают возможность реально поддержать нашу социальную сферу, что напрямую влияет на качество жизни людей, дают возможность развивать экономику, повышать конкурентоспособность области во всех направлениях», – уверен Николай Любимов.

В рамках совещания был проведен детальный анализ результатов освоения средств федеральной поддержки и регионального бюджета, кассового исполнения программ. Особое внимание было уделено вопросам планирования бюджета и своевременного формирования заявок на дополнительное финансирование из федерального бюджета на реализацию значимых для Рязанской области проектов.

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