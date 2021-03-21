Общественники напомнили рязанским властям про обещанные «выделенки»

Активисты «Городских проектов» напомнили рязанским властям про так и не сдержанное обещание, организовать в областном центре выделеные полосы для общественного транспорта.

В своей инфографике общественники приводят высказывания чиновников о планах в самое ближайшее время организовать «выделенки». Причем самые ранние из них датируются осенью 2017 года.

«Ситуация с «пробками» улучшится только если больше людей будут пользоваться общественным транспортом, а для этого он должен ходить часто и быстро. Достигнуть этого можно только с помощью выделенных полос, по которым поедут новые большие автобусы и троллейбусы», - считают в «Городских проектах».

Фото: «Городские проекты»

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