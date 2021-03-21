Из горящей пятиэтажки в Рязанской области эвакуировали 30 человек

В субботу, 20 марта, в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области загорелась жилая пятиэтажка. Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного в 21 час 48 минут. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

В ведомстве уточнили, что вовремя ЧП из дома было эвакуировано 30 человек среди которых имеются пострадавшие. В ликвидации возгорания участвовали пять пожарных автомобилей и 11 человек личного состава.

Причина пожара и причененый ущерб устанавливаются.

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области.

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