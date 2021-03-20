В воскресенье в Рязани потеплеет до +3 градусов

В воскресенье, 21 марта, в Рязани и области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью -11...-6°С, днем -2...+3°С.

Кроме того, как отмечает ГУ МЧС России по Рязанской области, гидрологическая обстановка регионе в норме, опасных гидрологических явлений не наблюдается.

Что касается радиационной, химической и бактериологической обстановок на территории Рязанской области, то все в норме.

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