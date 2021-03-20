Сорокина: Основной ремонт моста через Трубеж завершат к 1 сентября.

Срок муниципального контракта по ремонту моста через Трубеж - до 1 ноября, но подрядчик обещает закончить все основные работы уже к 1 сентября. Об этом заявила глава администрации Рязани Елена Сорокина.

— Мы продолжим регулярно контролировать все этапы реконструкции моста, к качеству выполнения работ будут предъявляться самые жесткие требования. Халтуры мы не потерпим, — заявила чиновница.

Ремонт моста будет проходить в два этапа: сначала на правой стороне моста, а затем на левой. По окончании работ вместо нынешних двух полос в сторону центра города, будет организовано трехполосное движение.

Мэр Рязани пообещала благоустроить тротуары для пешеходов, «чтобы всем было комфортно передвигаться по этому участку».

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