ГИБДД устроила очередной рейд с массовой остановкой автомобилей в Рязани.
ГИБДД провела рейд в Рязани с массовой остановкой автомобилей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Буквально за несколько часов полицейские выявили более 20 машин с тонированными стеклами, светопропускаемость которых не соответствует установленным требованиям.
ГИБДД устроила очередной рейд с массовой остановкой автомобилей в Рязани.
— Если водитель отказывался устранить нарушения на месте, сотрудник ГИБДД выдавал требование о прекращении административного правонарушения. Выдано более 15 таких требований. Согласно документу, водитель обязан устранить «тонировку», либо отказаться от использования автомобиля, — отметили в пресс-службе.
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