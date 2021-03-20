ГИБДД устроила очередной рейд с массовой остановкой автомобилей в Рязани.

ГИБДД провела рейд в Рязани с массовой остановкой автомобилей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Буквально за несколько часов полицейские выявили более 20 машин с тонированными стеклами, светопропускаемость которых не соответствует установленным требованиям.

ГИБДД устроила очередной рейд с массовой остановкой автомобилей в Рязани.

— Если водитель отказывался устранить нарушения на месте, сотрудник ГИБДД выдавал требование о прекращении административного правонарушения. Выдано более 15 таких требований. Согласно документу, водитель обязан устранить «тонировку», либо отказаться от использования автомобиля, — отметили в пресс-службе.

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