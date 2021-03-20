Пассажир перевернувшегося под Рязанью автобуса: После ДТП лед сразу посыпали реагентом.

Один из пассажиров перевернувшегося автобуса – 30-летний Артем, ехавшего по маршруту Москва – Пенза, рассказал журналистам, что произошло сразу после ДТП на трассе под Рязанью (фото с места ДТП)

— Ехали нормально, жена сидела рядом, я дремал. Вдруг почувствовал, что заднюю часть автобуса заносит, крикнул жене: «Держись!» - и сам держался изо всех сил. Автобус перевернулся на водительскую сторону. При ударе все упали с сидений, кто-то кричал. Я быстро пробежал по сидениям, выбил лобовое стекло и начал кричать всем, чтобы выходили, — рассказывает пензенец.

По словам мужчины, когда он выбрался из салона, на обочине стояла машина с разбитым в хлам капотом, а возле автомобиля - семейная пара.

— Водитель легковушки рассказал, что минут за 30 до нашего ДТП с автобусом он врезался в отбойник на подъеме. По его словам, из-за сильной гололедицы машина перестала слушаться и потеряла управление, — продолжает Артем. — Я пожелал удачи и пошел к автобусу, катясь по льду, так как было очень скользко.

А уже минут через 20 после ДТП, по словам мужчины порталу «ПензаИнформ», приехала спецтехника и посыпала реагентом весь лед. Он растаял и получилась вода.

Кроме того, пензенец просит не винить водителя, так как удержать тяжелую машину на льду было практически невозможно.

— Хорошо, что не ушли в овраг, а остались на трассе. Спасибо водителю, — завершил рассказ Артем.

Ранее пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор» заявила, что содержание дороги проводилось в соответствии со всеми требованиями, а водитель просто не справился с управлением.

Напомним, следователи рязанского УМВД возбудили уголовное дело по факту ДТП с перевернувшимся автобусом в Спасском районе. Дело будут расследовать по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

По данным полиции, авария произошла в ночь на 17 марта. По предварительным данным, 49-летний водитель автобуса «Сетра», двигаясь в сторону Пензы, не справился с управлением и перевернулся прямо на проезжей части.

В результате ДТП за медицинской помощью с травмами различной степени тяжести обратилось 18 человек, из них пять госпитализировано.

Всего в салоне находились 56 пассажиров и два водителя.

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