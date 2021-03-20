Автобус вытащили, ямы засыпают – мэрия Рязани отреагировала на публикацию в СМИ

Автобус вытащили, ямы засыпали – мэрия Рязани отреагировала на публикацию в СМИ.

Субботним утром 20 марта на улице Семчинской в Рязани, где накануне застрял автобус №17, появился трактор, который стал засыпать ледяные ямы и выбоины. По словам тракториста, его отправили устранять «неровности» после публикации в CМИ.

Автобус №17 застрял вечером 19 марта. Многотонная машина забуксовала на ледяных выбоинах, покрытых льдом. Водитель в ожидании технической помощи провел более часа (читать подробнее).

Ранее сообщалось, что один из рязанцев пожаловался главе городской администрации Елене Сорокиной на работу автобусов маршрута №2. По его словам, 10 марта он не смог уехать с остановки «Богородское кладбище».

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