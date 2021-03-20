В субботу два рязанских селения остались без электричества. Фото: Наталия НЕЧАЕВА

В субботу, 20 марта, два населенных пункта Рязанской области остались без электричества. Такие данные приводятся в графике плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго».

20 марта с 08:00 до 19:00 электричества не будет в селе Стружаны и деревне Дунино Клепиковского района.

Отметим, что село Стружаны расположено примерно в 11 км от райцентра Спас-Клепики на правом берегу реки Пра. Ближайшие населенные пункты – деревня Дунино (к югу около 500 метров) деревня Аверькиево (к востоку около трех километров), деревня Маньщино (к западу около трех километров).

Стружаны находятся на территории Мещерского национального парка. По данным на 2010 год, в село проживало 10 человек.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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