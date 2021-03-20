Цирк зажигает огни - грандиозное шоу на рязанской арене

Артисты покажут в Рязани всего 14 представлений. Фото: Константин МОГИЛИН

С 20 марта в Рязанском цирке стартует уникальная программа «Цирк зажигает огни», поставленная легендарным Юрием Мерденовым. Хранитель традиций кубанского казачества, он создал блестящий конный номер, его «казаки» с блеском выступали на аренах Европы, Америки, Австралии и Японии. Во время гастролей в США в 1975 году американские газеты называли «Кубанских казаков» «лучшей труппой джигитов за всю историю мирового цирка». Но, к сожалению, возобновятся выступления труппы во вновь открывшем свои двери цирке уже без народного артиста РСФСР. 28 февраля этого года Юрий Петрович скончался в Рязани.

19 марта в цирке прошла пресс-конференция с участием артистов. Журналистам представили обновленную программу и рассказали о ярких аттракционах и номерах, ожидающих рязанскую публику.

Главные звезды сцены — это, конечно, животные. Медведица Соня продемонстрирует трюки и с блеском исполнит цыганочку для юных зрителей. На вопрос, как артистам удается находить общий язык, по сути, с дикими животными, дрессировщица Алия Такшантова призналась: главное для такой слаженной работы - любовь.

- Без этого ни одно животное не подпустит человека настолько близко. Они не любят агрессии, и мы такой подход не приемлем абсолютно. Четвероногие артисты - это наши друзья, наши дети, - говорит дрессировщица хищников.

В программе есть веселый номер лауреата Международных конкурсов Наталии Якубовой. Ее с обезьянки представят пародию на цирковых звезд: они копируют канатоходцев, прыгают с балансом и завязанными глазами, блестяще выполняют джигитовку с кинжалами и саблями.

Одним из главных номеров программы станет знаменитое двойное сальто и полтора пируэта в исполнении заслуженной артистки России и Дагестана Фатимы Гаджикурбановой-Медниковой и ее партнеров Константина Агуновича и Валентина Зосича. Их трюки до сих пор остаются недосягаемой вершиной мастерства для многих гимнастов мира.

А номер «Эквилибристы в движущемся кольце» в исполнении заслуженного артиста Александра Маслова, Елены Масловой и Дениса Романова поразит даже самых искушенных зрителей. Талантливые жонглеры, семья Дергачевых, продемонстрируют свою ловкость, жонглируя на движущихся скутерах. Отвагу и ловкость на пределе невероятных человеческих возможностей покажет воздушный гимнаст на кольцах Платон Ежов в номере «Поэма о крыльях».

Программа получилась насыщенная и разноплановая, можно сказать, на любого зрителя. Главное, чтобы вы любили цирк. А чем вас удивить, артисты обязательно придумают.