Рязанские метеорологи рассказали о погоде на ближайшие три дня

Опубликован прогноз для Рязанской области на 20-22 марта. Хотя погода будет облачной, существенных осадков в ближайшие два дня не предвидится, а в понедельник предварительно ожидают небольшой снег.

Температура воздуха в субботу -8…-3 ночью и -3…2 днем. Самой холодной выдастся ночь на воскресенье, когда температура по области опустится до -10 градусов. В светлое время суток последнего дня недели -2…+3. Аналогичные значения ожидаются днем понедельника.

В воскресенье ветер сменится с северного на юго-западный и вместе с тем усилится, задувая с порывами до 15-17 м/с.

Использована информация Рязанского ЦГМС.