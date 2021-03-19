Член фракции «Единой России» в Рязанской городской Думе оказал поддержку многодетной семье

С 15 по 18 марта в региональную общественную приемную партию «Единой России» поступило 13 обращений.

«На рассмотрении находятся 3 заявления, по трем обращениям подготовлены запросы в структурные подразделения администрации города или правительства региона, пятеро жителей получили консультационную поддержку», – рассказала координатор по работе с обращениями граждан регионального исполкома партии Елена Синица.

Два вопроса были решены положительно в ходе приема.

Один из них – обращение к члену фракции «Единой России», депутату Рязанской городской Думы Александру Лемдянову. Житель областного центра попросил оказать адресную материальную помощь – семья стала многодетной в связи с рождением двойняшек.

Руководитель региональной общественной приемной партии Татьяна Панфилова в дистанционном формате провела прием граждан 17 марта.

«Жители обратились с вопросами о ремонте дорог, содержании бесхозных домов, отлове бездомных собак и проведении сети Интернет в сельскую местность», – рассказала она.

Региональная приемная продолжает работать в дистанционном режиме. Запись на прием производится по телефонам (4912) 28-43-13 и 28-43-23. Письменные обращения можно направить по почте (390000, г. Рязань, ул. Горького, д. 49А), на электронный адрес op@ryazan.er.ru, или опустить в почтовый ящик, установленный на крыльце приемной.

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