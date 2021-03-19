Как художник победил инженера: открылась персональная выставка Юлии Старченковой.

Пандемия лишила нас возможности путешествовать по миру. Очень хотелось, но границы закрыли. Оставалось только рассматривать красивые фотографии, сделанные кем-то в дальних странах, и мечтать, фантазировать, представлять, что когда-нибудь наше невольное заточение закончится и можно будет уехать далеко-далеко. Так возникло название новой персональной выставки рязанской художницы Юлии Старченковой – «Путешествие фантазии».

Рязанская художница Юлия Старченкова.

Как-то она писала картину с одного из таких фото и вдруг подумала: вот бы добавить сюда озеро. Добавила. Получилось интересно. Дальше – больше. Начала фантазировать с углем, ластиком и мелом в руках. Фантазии воплотились в графику. Дочка Даша нередко позирует маме. Так появилась серия картин «Прикосновение леса».

— Черно-белая гамма с множеством оттенков мне очень нравится, — призналась художница. — Сейчас я увлечена графикой, но позже планирую вернуться к живописи.

Любимая работа автора из серии «Прикосновение леса».

Пять лет назад девушка решила круто изменить свою жизнь. Поступила в Рязанское художественное училище, окончила его и сейчас преподает. Так художник победил в Юлии инженера, поставив точку в вечном споре физиков и лириков.

Выставка работает в фойе Прио-Внешторбанка на 2 этаже до 20 апреля.

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