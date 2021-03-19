В Рязани продолжают искать место под строительство питомника для собак

В администрации Рязани прошло совещание, на котором обсудили вопрос строительства современного приюта для бездомных животных.

Чиновники рассмотрели варианты земельных участков, и сошлись во мнении, что территория должен быть обеспечена инженерными коммуникациями или возможностью их подводом к нему. Кроме того, для выбора земли учитывается и стоимость работ с учетом количества животных.

Сейчас чиновники находятся в рабочем процессе, выслушивают мнения всех профильных подразделений.

«Все этапы будут обсуждаться со Службой по контролю за безнадзорными животными и рязанскими зоозащитниками. Окончательное решение примем только с их участием», - пообещали в мэрии.

Ранее сообщалось, что мэрия Рязани заключила контракт с индивидуальным предпринимателем из города Сасово Андреем Илюшеней. Именно он будет отлавливать в городе собак (читать мнение предпринимателя).

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