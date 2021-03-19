Александр Ачалов: За каждым объектом благоустройства ведется партийный и депутатский контроль

«В 2021 году в рамках проекта «Единой России» и национального проекта «Жилье и городская среда» будет благоустроено 20 общественных пространств и 15 дворовых территорий», – отметил региональный координатор проекта «Единой России» «Городская среда», депутат Рязанской областной Думы Александр Ачалов на заседании общественного совета партпроекта. Мероприятие состоялось 19 марта, члены фракции «Единой России» в представительных органах местного самоуправления участвовали в заседании дистанционно.

Александр Ачалов напомнил о том, что за каждым объектом благоустройства ведется партийный и депутатский контроль.

«Общайтесь с жителями, будьте в курсе всех вопросов, регулируйте возникающие проблемы на местах», – рекомендовал регкоординатор партпроекта.

В начале заседания Александр Ачалов сообщил об обновлении персонального состава общественного совета парпроекта «Городская среда». В частности, в него вошли Герой России, депутат Государственной Думы Андрей Красов и вице-спикер Рязанской областной Думы, первый замсекретаря регионального отделения «Единой России» Дмитрий Хубезов.

«Крайне важно вовлекать в реализацию проекта «Городская среда» жителей, – уверен Дмитрий Хубезов. – Благоустройство территорий – это тема, которая мало кого оставляет равнодушным. Рязанцы обязательно должны осуществлять контроль за тем, как преображается та или иная территория, включенная в программу формирования комфортной городской среды».

Александр Ачалов обратил внимание на то, что с 26 апреля по 30 мая 2021 года будет проводиться рейтинговое голосование за общественные пространства, которые будут включены в адресный перечень программы формирования комфортной городской среды в 2022 году. В этом году принять участие в выборе объектов благоустройства смогут жители 12 муниципальных образований региона.

Об этапах подготовки к голосованию подробно рассказала заместитель регионального министра ТЭК и ЖКХ Александра Судакова.

«Созданы региональная и муниципальные рабочие группы. На онлайн-платформу по формированию комфортной городской среды внесена базовая информация – объекты-участники рейтингового голосования, их описание. Завершается набор волонтеров, которые будут информировать и помогать жителям пройти процедуру голосования», – пояснила она.

В завершение встречи Александр Ачалов подчеркнул, что с апреля запланированы выезды рабочей группы в муниципальные образования, где будут проводиться работы по благоустройству в рамках программы формирования комфортной городской среды.

«Мы будем встречаться с активистами местных отделений, представителями подрядчиков, жителями», – сообщил региональный координатор партпроекта.

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