Многодетной рязанке заменили штраф за январский митинг на вдвое больший

Январские митинги в Рязани стартовали на площади Победы, но ею не ограничивались.

Участницу несанкционированного митинга в Рязани, прошедшего 31 января, привлекли к ответственности как организатора. Размер штрафа увеличился с 5 тыс. до 10 тыс. рублей. Такой эффект возымела жалоба в областной суд на постановление Советского районного суда с его возвратом на новое рассмотрение.

Первый раз дело женщины, которая одна воспитывает трех малолетних детей, рассматривали 3 февраля. Тогда рязанке вменили, что она, участвуя в шествии по Первомайском проспекту, несколько раз выкрикивала некую фразу, несмотря на увещевания полиции, и якобы нарушила тем самым общественный порядок. Одним из доказательств стал диск с видеозаписью, где это зафиксировано. Также материалы дела содержат рапорт «по результатам мониторинга сети Интернет».

В судебном протоколе говорится, что девушка признала свою вину и попросила назначить штраф ниже низшего предела, так как зарабатывает «от 30 тыс. до 40 тыс. рублей» при наличии трех детей на иждивении. Суд согласился и назначил ей по ч. 5 ст. 20.2 КоАП («нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения шествия») 5 тыс. рублей штрафа при минимальной сумме 10 тыс. рублей.

Тем не менее, от самой же горожанки последовала жалоба в вышестоящую инстанцию и отмена постановления. И вот 18 марта нарушение квалифицируют уже по ч. 2 той же статьи, которая применяется к организаторам, и назначают штраф 10 тыс. рублей при минимальных 20 тыс. рублей.

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