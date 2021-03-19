В Рязани 22 марта отключат электричество на четырех улицах Горрощи

На четырех улицах в Рязани 22 марта отключат электроэнергию. Как сообщает администрация города, это связано с валкой аварийных деревьев, которую проводит МУП «РГРЭС».

По одной части адресов света не будет с 9:30, по другой – с 13:00. Общее только планируемое время завершения работ – это 15:00.

График отключений выглядит так:

- с 9.30 до 15.00: ул. Братиславская, д. 7, ул. Гоголя, д. 2, д. 4, д. 6, д. 8, д. 10, ул. Полетаева, д. 10, д. 12;

- с 13.00 до 15.00: ул. Братиславская, д. 9, д. 13, д. 15, ул. Островского, д. 1, д. 3, д. 4, д. 5, д. 7, д. 9, ул. Полетаева, д. 16, д. 18.

Напомним, 22 марта в Рязани также ожидаются отключения в поселке Семчино (подробнее).

КУДА ЗВОНИТЬ?

По вопросам электроснабжения можно позвонить на горячую линию МУП «Рязанские городские распределительные электрические сети» по телефону: (4912) 55-01-12.

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