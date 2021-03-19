Пострадавшим от ЧС жителям Скопинского района разъяснили порядок выплаты компенсаций

С жителями Шелемишевского сельского поселения, пострадавшими в результате пожара на складе боеприпасов воинской части в октябре 2020 года, пообщались и ответили на интересующие их вопросы министр по делам территорий и информационной политике Рязанской области Жанна Фомина, министр труда и социальной защиты населения Валерий Емец, вице-спикер облдумы, первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Дмитрий Хубезов и руководство Скопинского района.

Особое внимание было уделено разъяснению порядка осуществления выплат за утраченное или поврежденное имущество. Участникам встречи рассказали о том, в каких случаях предоставляется компенсация и что необходимо сделать для ее получения. Речь также шла о содействии в трудоустройстве пострадавших.

В настоящее время 993 семьям (2539 человек) уже оказана материальная помощь на неотложные нужды в размере 10 тыс. рублей из расчета на жилое помещение – на сумму более 9 млн рублей. Выплачена компенсация всем гражданам, признанным пострадавшими в результате чрезвычайной ситуации (за вред здоровью и утрату имущества первой необходимости), на сумму свыше 6 млн рублей.

Также предусмотрены выплаты в связи с повреждением или утратой жилого помещения. Соответствующий закон был внесен губернатором, секретарем регионального отделения партии «Единая Россия» Николаем Любимовым и оперативно принят Рязанской областной Думой. Из федерального бюджета на эти цели направлено более 60 млн рублей.

Дополнительные средства на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, в том числе на поддержку граждан, были выделены при содействии члена фракции «Единой России» в Государственной Думе, депутата от Рязанской области Андрея Макарова.

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