Вспыхнула как спичка: появилось видео горящей маршрутки в Рязани. Фото: RZN_Life

Днем 19 марта в поселке Семчино на конечной остановке вспыхнул автобус от одного из коммерческих перевозчиков. Видео пожара опубликовали в RZN_Life.

По данным администрации Рязани, возгорание произошло из-за короткого замыкания.

«Автобус принадлежит «Альфатрансу». Это новая машина. Она была припаркована. В рейс не выходила. Пострадавших нет. Иное имущество не пострадало», - говорится в сообщении чиновников мэрии.

В настоящее время специалисты МЧС устанавливают точную причину возгорания. Проводится проверка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!