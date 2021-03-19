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Общество19 марта 2021 13:14

В Рязанской области лиса напала на 12-летнего ребенка

Пострадавшего доставили в больницу
Источник:kp.ru
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Утро пятницы, 19 марта, началось в райцентре Ермишь с неприятных новостей. Возле ворот собственного дома лиса набросилась на 12-летнего ребенка, который направлялся в школу. Зверь вцепился в ногу.

Ребенка доставили в местную больницу и провели все необходимые процедуры.

Издательство «Пресса» приводит слова главного ветеринарного врача Ермишинской ветстанции Константина Тамазина:

- За последнее время участились выходы лис в населенные пункты. При укусах нужно немедленно обращаться в больницу. Заболевание (бешенство - Ред.) смертельно опасное, специфическое лечение нужно начинать как можно быстрее.

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