В Рязанской области лиса напала на 12-летнего ребенка

Утро пятницы, 19 марта, началось в райцентре Ермишь с неприятных новостей. Возле ворот собственного дома лиса набросилась на 12-летнего ребенка, который направлялся в школу. Зверь вцепился в ногу.

Ребенка доставили в местную больницу и провели все необходимые процедуры.

Издательство «Пресса» приводит слова главного ветеринарного врача Ермишинской ветстанции Константина Тамазина:

- За последнее время участились выходы лис в населенные пункты. При укусах нужно немедленно обращаться в больницу. Заболевание (бешенство - Ред.) смертельно опасное, специфическое лечение нужно начинать как можно быстрее.