Рязанская область вошла в число регионов с риском подтопления населенных пунктов

В Рязанской области в зоне подтопления могут оказаться 25 населенных пунктов.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В России в потенциально паводкоопасных зонах окажутся 5 тысяч населенных пунктов. Такую информацию озвучили на селекторном совещании в правительстве РФ 19 марта.
Рязанская область вошла в число регионов с риском подтопления низменных частей населенных пунктов. Список огласил руководитель Росгидромета Игорь Шумаков. В нем оказалось больше половины субъектов, а именно 45.
При этом Рязанской области не оказалось среди тех 18-и регионов, где готовность к весеннему половодью проверит центральный аппарат МЧС с «заинтересованными федеральными органами власти». Здесь контрольные мероприятия поручили региональному управлению ведомства.
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