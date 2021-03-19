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Коронавирус Covid-1919 марта 2021 12:01

Четыре человека – стало известно о новых жертвах COVID-19 в Рязанской области

В оперативной группе рассказали, кого включили в летальный список
Источник:kp.ru
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В пятницу, 19 марта, список жертв коронавирусной инфекции в Рязанской области пополнили еще четыре человека. В оперативной группе регионального правительства сообщили, что в перечень внесены фамилии 68-летней, 82-летней и 89-летней женщин, а также 66-летнего мужчины.

Все они скончались в январе. Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти стала именно коронавирусная инфекция.

Всего, по официальным данным, на 19 марта COVID-19 в Рязанской области унес жизни 339 человек.

Согласно статистике, очень много летальных случаев принес январь 2021 года.

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Оперативная группа опубликовала свежую сводку (подробности).

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