Четыре человека – стало известно о новых жертвах COVID-19 в Рязанской области

В пятницу, 19 марта, список жертв коронавирусной инфекции в Рязанской области пополнили еще четыре человека. В оперативной группе регионального правительства сообщили, что в перечень внесены фамилии 68-летней, 82-летней и 89-летней женщин, а также 66-летнего мужчины.

Все они скончались в январе. Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти стала именно коронавирусная инфекция.

Всего, по официальным данным, на 19 марта COVID-19 в Рязанской области унес жизни 339 человек.

Согласно статистике, очень много летальных случаев принес январь 2021 года.

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